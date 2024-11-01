«Не собираюсь сдаваться». Яннис Адетокунбо — о четвёртом поражении «Милуоки» подряд

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо поделился эмоциями после того, как его команда уступила «Мемфис Гриззлиз» и в четвёртый раз подряд проиграла в сезоне-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Игра завершилась со счётом 122:99.

«Поражения расстраивают. Мой отец говорил: «Зачем ныть, если ты не собираешься сдаваться?!» Поэтому я не собираюсь сдаваться», — приводит слова Янниса Адетокунбо портал Eurohoops.

Напомним, в матче с «Гриззлиз» греческий игрок набрал 37 очков, сделал 11 подборов, отдал четыре передачи, а также совершил один блок-шот и один перехват.