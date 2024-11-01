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«Не собираюсь сдаваться». Яннис Адетокунбо — о четвёртом поражении «Милуоки» подряд

«Не собираюсь сдаваться». Яннис Адетокунбо — о четвёртом поражении «Милуоки» подряд
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Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо поделился эмоциями после того, как его команда уступила «Мемфис Гриззлиз» и в четвёртый раз подряд проиграла в сезоне-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Игра завершилась со счётом 122:99.

НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
122 : 99
Милуоки Бакс
Милуоки
Мемфис Гриззлиз: Морант - 26, Альдама - 19, Уэллс - 16, Пиппен Мл. - 16, Джексон - 13, Ларэвиа - 11, Иди - 10, Кларк - 7, Хафф - 4, Каслтон, Кавамура, Кончар
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 37, Лопес - 12, Портис - 11, Трент-мл. - 9, Райт - 8, Принс - 5, Лиллард - 4, Роллинз - 4, Коннотон - 3, Боучэмп - 2, Роббинс - 2, Джексон - 2, Грин, Смит

«Поражения расстраивают. Мой отец говорил: «Зачем ныть, если ты не собираешься сдаваться?!» Поэтому я не собираюсь сдаваться», — приводит слова Янниса Адетокунбо портал Eurohoops.

Напомним, в матче с «Гриззлиз» греческий игрок набрал 37 очков, сделал 11 подборов, отдал четыре передачи, а также совершил один блок-шот и один перехват.

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