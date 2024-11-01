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Команда Университета Северной Флориды сфотографировала российского форварда с флагом

Команда Университета Северной Флориды сфотографировала российского форварда с флагом
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Команда Университета Северной Флориды (North Florida Ospreys) провела в преддверии начала сезона Национальной студенческой спортивной ассоциации (NCAA) фотосессию для своих игроков, запечатлев своего российского игрока Нестора Дячка с национальным флагом Российской Федерации.

До перехода в NCAA Нестор считался очень перспективным игроком в Национальной юниорской ассоциации студенческого спорта (NJCAA), но в более старшей лиге прочно сел на скамейку запасных. Прошлый сезон в NCAA Дячок провёл в составе команды Университета Южной Юты.

«Чемпионат» также представляет серию материалов, посвящённых российскому баскетболисту Егору Дёмину.
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