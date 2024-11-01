Игрок покинул «Хапоэль» Тель-Авив несмотря на контракт. Клуб намерен подать на него в суд

Тяжёлый форвард Джонатан Мотли покинул «Хапоэль» Тель-Авив несмотря на действующий контракт с командой. В связи с этим клуб объявил о том, что будет оспаривать решение игрока через суд.

Решение об уходе из «Хапоэля» Мотли принял в виду того, что «Црвена Звезда» предложила ему вернуться в состав клуба. Однако у американского игрока не было прописано в контракте возможности выхода из команды, сообщает Eurohoops.

«Поздно вечером мы узнали, что Джонатан Мотли прибыл на стадион „Shlomo Group Arena“, чтобы забрать свои вещи. В последние дни игрок предпринял действия, которые не соответствуют щедрому соглашению, подписанному с ним. Клуб начал действовать через соответствующие юридические каналы. Мы очень серьёзно относимся к поступкам игрока, который подписал с клубом контракт на два года. Клуб вложил, и будет продолжать вкладывать, огромные ресурсы и усилия, чтобы собрать высококлассный состав, способный успешно достичь поставленных высоких целей во всех турнирах, в которых участвует команда», — сказано в пресс-релизе клуба.