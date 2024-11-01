Леброн и Бронни Джеймсы стали самым результативным дуэтом отца и сына в истории НБА

39-летний американский звёздный баскетболист Леброн Джеймс из клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» и его сын Бронни Джеймс, выбранный «озёрниками» во втором раунде драфта-2024, стали самым результативным дуэтом отца и сына в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после того, как Бронни набрал свои первые очки в лиге.

На счету Бронни Джеймса в НБА два очка, которые он набрал в гостевом матче «Лейкерс» с командой «Кливленд Кавальерс». Это попадание Бронни позволило их дуэту с Леброном стать самой результативной парой отец-сын в истории лиги:

1. Леброн Джеймс (40,580) и Бронни Джеймс (2) — 40,582 очка.

2. Джо Брайант (5,252 ) и Коби Брайант (33,643) — 38,895 очка.

3. Делл Карри (12,670) и Стефен Карри (23,723) — 36,393 очка.

4. Майкл Томпсон (12,810) и Клэй Томпсон (15,609) — 28,419 очка.

5. Дольф Шейес (18,438) и Дэнни Шейес (8,780) — 27,218 очка.