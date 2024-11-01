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Йокич улучшил свои показатели на старте сезона, за которые раньше получал MVP

Йокич улучшил свои показатели на старте сезона, за которые раньше получал MVP
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Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич улучшил свои показатели в первых четырёх играх сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), за которые раньше получал MVP.

В сезоне-2020/2021 серб набирал 25 очков, делал 12 подборов, а также отдавал 14 передач. В следующем сезоне Никола набирал 27 очков, делал 14 подборов и отдавал пять передач. В сезоне-2022/2023 Йокич набирал 27 очков, делал 12 подборов и отдавал девять передач.

В первых четырёх матчах текущего сезона центровой «Денвера» набрал 32 очка, сделал 12 подборов, а также отдал девять передач.

Ранее стало известно, что Никола Йокич повторил достижение легендарного баскетболиста.

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