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Джоэл Эмбиид грубо ответил критикам из-за отказа играть в сдвоенных матчах

Джоэл Эмбиид грубо ответил критикам из-за отказа играть в сдвоенных матчах
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30-летний звёздный камерунский, французский и американский баскетболист, выступающий за клуб НБА «Филадельфия Сиксерс», Джоэл Эмбиид грубо ответил критикам из-за отказа играть в сдвоенных матчах.

«Я вернулся раньше срока выздоровления, рискуя потерять зрение (Эмбиид говорит о переломе глазницы в 2022 году. — Прим. «Чемпионата»)… Когда я вижу, как люди говорят, что я просто боюсь и не хочу играть… Это просто бред… Я слишком много сделал для этого чёртового города (Филадельфии. — Прим. «Чемпионата»), чтобы со мной так обращались», — приводит слова Эмбиида издание Clutch Points.

Ранее стало известно, что руководство НБА оштрафовало «Филадельфию» на $ 100 тысяч за публичные высказывания о состоянии здоровья Эмбиида.

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