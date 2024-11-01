Пистиолис — о предстоящем матче ЦСКА с «Пари НН»: очень надеемся на помощь болельщиков
Поделиться
Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о предстоящем матче с клубом «Пари Нижний Новгород». Игра состоится завтра, 2 ноября.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Мы впервые играем с одним из соперников повторно, и «Нижний» — та самая единственная команда, которая обыграла нас на настоящий момент. Это значит, что матч будет сложным, нам надо подойти к нему со 100% концентрацией и уважением к гостям. Очень надеемся, что в этом нам поможет поддержка болельщиков. Понимаю, что им непросто добираться сюда, в Крылатское, но всё же рассчитываем увидеть множество красно-синих на трибунах», — приводит слова Андреаса пресс-служба команды.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 ноября 2024
-
23:42
-
23:27
-
23:24
-
22:36
-
21:52
-
20:56
-
20:50
-
19:59
-
19:51
-
18:43
-
18:26
-
18:00
-
17:41
-
17:38
-
17:30
-
17:00
-
16:56
-
16:30
-
16:00
-
15:55
-
15:36
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:05
-
14:05
-
13:35
-
13:21
-
13:12
-
13:00
-
12:34
-
12:22
-
11:53