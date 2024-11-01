Пистиолис — о предстоящем матче ЦСКА с «Пари НН»: очень надеемся на помощь болельщиков

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о предстоящем матче с клубом «Пари Нижний Новгород». Игра состоится завтра, 2 ноября.

«Мы впервые играем с одним из соперников повторно, и «Нижний» — та самая единственная команда, которая обыграла нас на настоящий момент. Это значит, что матч будет сложным, нам надо подойти к нему со 100% концентрацией и уважением к гостям. Очень надеемся, что в этом нам поможет поддержка болельщиков. Понимаю, что им непросто добираться сюда, в Крылатское, но всё же рассчитываем увидеть множество красно-синих на трибунах», — приводит слова Андреаса пресс-служба команды.