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Пистиолис — о предстоящем матче ЦСКА с «Пари НН»: очень надеемся на помощь болельщиков

Пистиолис — о предстоящем матче ЦСКА с «Пари НН»: очень надеемся на помощь болельщиков
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о предстоящем матче с клубом «Пари Нижний Новгород». Игра состоится завтра, 2 ноября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
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«Мы впервые играем с одним из соперников повторно, и «Нижний» — та самая единственная команда, которая обыграла нас на настоящий момент. Это значит, что матч будет сложным, нам надо подойти к нему со 100% концентрацией и уважением к гостям. Очень надеемся, что в этом нам поможет поддержка болельщиков. Понимаю, что им непросто добираться сюда, в Крылатское, но всё же рассчитываем увидеть множество красно-синих на трибунах», — приводит слова Андреаса пресс-служба команды.

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