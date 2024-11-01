Видео: новичок «Санз» подслушал и вмешался в интервью с Дюрантом

21-летний американский профессиональный игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз» Райан Данн после игры своей команды с «Лос-Анджелес Клипперс» подслушал и вмешался в интервью со звездой клуба Кевином Дюрантом, который высказывался про Данна.

Дюрант: Райан пришёл в мою академию [«Санз»].

Данн: Ты никогда не приглашал меня в свою академию!

Дюрант: Этому молодому панку просто нужно продолжать работать над собой и продолжать шлифовать свои навыки.

«Финикс» одержал победу над «Клипперс» со счётом 125:119, отыграв отставание в 21 очко по ходу встречи. На счету Райана 16 очков (четыре трёхочковых попадания из девяти попыток) и четыре подбора.

Данн был выбран под 28-м номером командой «Денвер Наггетс» в 2024 году, однако сразу же в ночь драфта его обменяли вместе с 56-м номером 2024 года и пиками во втором раунде драфта 2026 и 2031 годов на 22-й номер 2024 года.