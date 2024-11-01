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Видео: новичок «Санз» подслушал и вмешался в интервью с Дюрантом

Видео: новичок «Санз» подслушал и вмешался в интервью с Дюрантом
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21-летний американский профессиональный игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз» Райан Данн после игры своей команды с «Лос-Анджелес Клипперс» подслушал и вмешался в интервью со звездой клуба Кевином Дюрантом, который высказывался про Данна.

Дюрант: Райан пришёл в мою академию [«Санз»].

Данн: Ты никогда не приглашал меня в свою академию!

Дюрант: Этому молодому панку просто нужно продолжать работать над собой и продолжать шлифовать свои навыки.

«Финикс» одержал победу над «Клипперс» со счётом 125:119, отыграв отставание в 21 очко по ходу встречи. На счету Райана 16 очков (четыре трёхочковых попадания из девяти попыток) и четыре подбора.

НБА — регулярный чемпионат
01 ноября 2024, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
119 : 125
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 25, Пауэлл - 23, Зубац - 22, Портер - 14, Джонс - 11, Мэнн - 8, Коффи - 7, Данн - 6, Батюм - 3, Хиланд, Миллер, Браун, Джонс
Финикс Санз: Букер - 40, О'Нил - 21, Дюрант - 18, Данн - 16, Нуркич - 11, Пламли - 8, Джонс - 7, Игодаро - 2, Аллен - 2, Ли, Бол, Гиллеспи, Моррис

Данн был выбран под 28-м номером командой «Денвер Наггетс» в 2024 году, однако сразу же в ночь драфта его обменяли вместе с 56-м номером 2024 года и пиками во втором раунде драфта 2026 и 2031 годов на 22-й номер 2024 года.

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