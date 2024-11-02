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22:45 Мск
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Евролига: результаты матчей 1 ноября

Евролига: результаты матчей 1 ноября
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1 ноября в регулярном чемпионате Евролиги состоится очередной игровой день сезона-2024/2025. В общей сложности на баскетбольных стадионах Европы состоялось пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евролиги 1 ноября:

Турецкий «Фенербахче» обыграл сербский «Партизан» со счётом 89:72.

Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
01 ноября 2024, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
89 : 72
Партизан
Белград, Сербия
Фенербахче: Болдуин, Мелли, Мэйс, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Жагар, Колсон, Марьянович, Берч
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Вашингтон, Накич, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Mike, Джонс

Литовский «Жальгирис» в напряжённой концовке нанёс поражение «Монако» — 63:62.

Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
01 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
63 : 62
Монако
Монако, Монако
Жальгирис: Франсиско, Лекавичюс, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Папаяннис, Диалло, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Бегарен, Браун, Стразель, Джеймс

Сербская «Црвена Звезда» уступила греческому «Панатинаикосу» со счётом 77:81.

Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
01 ноября 2024, пятница. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
77 : 81
Панатинаикос
Афины, Греция
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Теодосич, Митрович, Калинич, Добрич, Даум, Петрушев, Гедрайтис, Плавшич, Недович, душ Сантуш
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен

Французский АСВЕЛ разгромно проиграл немецкой «Баварии» — 71:84.

Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
01 ноября 2024, пятница. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
71 : 84
Бавария
Мюнхен, Германия
АСВЕЛ: Харрисон, Скофилд, Кауди, Маледон, Ловернь, Ajinca, Джексон, де Коло, Сако, Лайти, Ндиайе, Блэк
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Фойгтман, Напьер, Харченков, Обст, Харрис, Бранкович, Букер, Мадар, Йебо

Французский «Париж» обыграл испанскую «Басконию» со счётом 59:51.

Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
01 ноября 2024, пятница. 22:45 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
67 : 65
Баскония
Витория, Испания
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Кратцер, Ло, Хэйс, Янтунен, Уаттара
Баскония: Ховард, Савков, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Храбар, Болдуин, Холл, Ндиайе, Монеке

После сегодняшнего игрового дня «Жальгирис» закрепился в лидерах Евролиги, потерпев за семь игр всего лишь одно поражение. У «Панатинаикоса», идущего на второй строчке, на счету два поражения при пяти победахэ.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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