Евролига: результаты матчей 1 ноября

1 ноября в регулярном чемпионате Евролиги состоится очередной игровой день сезона-2024/2025. В общей сложности на баскетбольных стадионах Европы состоялось пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей Евролиги 1 ноября:
Турецкий «Фенербахче» обыграл сербский «Партизан» со счётом 89:72.
Литовский «Жальгирис» в напряжённой концовке нанёс поражение «Монако» — 63:62.
Сербская «Црвена Звезда» уступила греческому «Панатинаикосу» со счётом 77:81.
Французский АСВЕЛ разгромно проиграл немецкой «Баварии» — 71:84.
Французский «Париж» обыграл испанскую «Басконию» со счётом 59:51.
После сегодняшнего игрового дня «Жальгирис» закрепился в лидерах Евролиги, потерпев за семь игр всего лишь одно поражение. У «Панатинаикоса», идущего на второй строчке, на счету два поражения при пяти победахэ.
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