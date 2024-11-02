Эмбиид — о выступлении на ОИ-2024: это была самая лёгкая нагрузка в моей карьере

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался о своём участии на летних Олимпийских играх в Париже в составе сборной США.

«Когда у тебя есть шанс побороться за золотую медаль для США, ты не можешь упустить эту возможность. Мне всё равно, что кто-то говорит. Это то, от чего просто нельзя отказаться. Было приятно победить и принять участие в этих Играх. На Олимпиаде была самая лёгкая нагрузка в моей карьере», — приводит слова Джоэла Эмбиида портал Clutch Points.

Напомним, в финале Олимпийских игр сборная США победила национальную команду Франции со счётом 98:87 и завоевала золотые медали.