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Париж Баскетбол — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
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Эмбиид — о выступлении на ОИ-2024: это была самая лёгкая нагрузка в моей карьере

Эмбиид — о выступлении на ОИ-2024: это была самая лёгкая нагрузка в моей карьере
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался о своём участии на летних Олимпийских играх в Париже в составе сборной США.

«Когда у тебя есть шанс побороться за золотую медаль для США, ты не можешь упустить эту возможность. Мне всё равно, что кто-то говорит. Это то, от чего просто нельзя отказаться. Было приятно победить и принять участие в этих Играх. На Олимпиаде была самая лёгкая нагрузка в моей карьере», — приводит слова Джоэла Эмбиида портал Clutch Points.

Напомним, в финале Олимпийских игр сборная США победила национальную команду Франции со счётом 98:87 и завоевала золотые медали.

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