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Чемпион НБА Перкинс раскритиковал Виктора Вембаньяму

Чемпион НБА Перкинс раскритиковал Виктора Вембаньяму
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Чемпион НБА 2008 года, а также известный баскетбольный аналитик Кендрик Перкинс заявил, что звёздный центровой клуба «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма не оправдывает всех слов и оценок про себя, являясь величайшим проспектом со времён четырёхкратного победителя лиги Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Виктор — величайший перспективный игрок со времён Леброна Джеймса. Парень, которому было предначертано отправиться в «Сан-Антонио» и спасти эту организацию. И он ничего не демонстрирует в этом сезоне… У них есть Крис Пол, Вембаньяме нужно входить в краску», — приводит слова Перкинса издание Clutch Points.

В сезоне-2024/2025 команда «Сан-Антонио Спёрс» провела пять встреч, одержав победу только в двух матчах. В последней игре Вембаньяма смог повторить достижение легендарного российского игрока Андрея Кириленко и американца Хакима Оладжьювона.

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