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Локомотив-Кубань — Зенит. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
15:00 Мск
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Локомотив-Кубань — Зенит: во сколько начало матча Единой лиги ВТБ 2024/2025, смотреть трансляцию в России, 3 ноября

«Локомотив-Кубань» — «Зенит»: во сколько начало матча Единой лиги, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 3 ноября, пройдёт матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ. В Краснодаре между собой сыграют «Локомотив-Кубань» и санкт-петербургский «Зенит». Начало игры запланировано на 15:00 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

Чтобы ознакомиться с протоколом и подробной статистикой матча, просто нажмите на блок ниже. Если информация неверная, используйте функцию «Сообщить об ошибке» в конце материала.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги ВТБ. После игры также будет доступна запись прямого эфира.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

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