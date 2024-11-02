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Кевин Дюрант раскрыл условия для успешного выступления в современной НБА

Кевин Дюрант раскрыл условия для успешного выступления в современной НБА
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант ответил на вопрос о том, что важно для успешного выступления в современной Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«В наше время, чтобы успешно выступать в лиге, важно больше полагаться на аналитику. Ключевым фактором является универсальность команды.

Вы не хотите быть командой, которая полагается исключительно на трёхочковые броски, средние броски или игру под кольцом», — приводит слова Дюранта североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints в своей социальной сети.

Кевин Дюрант похвалил новичка «Санз» Райана Данна:

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