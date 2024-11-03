МБА-МАИ — «Парма»: во сколько начало матча Единой лиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 3 ноября, пройдёт матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ. В Москве между собой сыграют МБА-МАИ и пермская «Парма». Начало игры запланировано на 17:00 мск. Статистика встречи — в Матч-центре «Чемпионата».

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Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 03 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК МБА-МАИ Москва Не начался Парма Пермь Кто победит в основное время? П1 X П2

Отметим, что прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги ВТБ. После игры также будет доступна запись прямого эфира.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).