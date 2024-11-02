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Леброн Джеймс сыграл один на один против своего сына Бронни перед матчем НБА

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 28:8 в пользу гостевой команды.

Лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс перед началом встречи сыграл один на один против своего старшего сына и одноклубника — Бронни Джеймса. Джеймс пытался заблокировать бросок Бронни.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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