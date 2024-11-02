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Леброн Джеймс сыграл один на один против своего сына Бронни перед матчем НБА

Леброн Джеймс сыграл один на один против своего сына Бронни перед матчем НБА
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На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 28:8 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
3-я четверть
88 : 99
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Торонто Рэпторс: Уолтер, Дик, Могбо, Картон, Барретт, Темпл, Пёлтль, Шид, Фернанду, Буше, Агбаджи, Митчелл, Баттл
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл, Дэвис, Кнехт, Реддиш, Винсент, Джеймс, Хэйс, Кристи, Ривз, Джеймс, Хатимура

Лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс перед началом встречи сыграл один на один против своего старшего сына и одноклубника — Бронни Джеймса. Джеймс пытался заблокировать бросок Бронни.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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