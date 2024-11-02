Леброн Джеймс отдал роскошную результативную передачу из-за спины Энтони Дэвису

На данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 78:54 в пользу гостевой команды.

В концовке второй четверти лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс отдал эффектную передачу из-за спины бигмену Энтони Дэвису, который завершил владение двумя набранными очками.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.