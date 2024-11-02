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Дабл-дабл Таунса и 36 очков Брансона помогли «Нью-Йорку» уверенно обыграть «Детройт»

Дабл-дабл Таунса и 36 очков Брансона помогли «Нью-Йорку» уверенно обыграть «Детройт»
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В ночь с 1 на 2 ноября мск на арене «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Детройт Пистонс» и «Нью-Йорк Никс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 128:98.

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
98 : 128
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Каннингем - 22, Харрис - 13, Фонтеккио - 12, Айви - 10, Холланд - 9, Бисли - 8, Хардуэй-младший - 8, Дюрен - 5, Рид - 5, Мур - 2, Сассер - 2, Стюарт - 2, Дженкинс
Нью-Йорк Никс: Брансон - 36, Ануноби - 21, Таунс - 21, Бриджес - 15, Харт - 13, Макбрайд - 10, Пэйн - 4, Колек - 4, Топпин - 2, Дадье - 2, Симс, Хукпорти

Самыми результативными игроками в составе победителей стали американский защитник Джален Брансон, набравший 36 очков, форвард из Великобритании О Джи Ануноби, на счету которого 21 очко, и доминиканский центровой Карл-Энтони Таунс, оформивший дабл-дабл.

В составе хозяев самым результативным игроком стал американский защитник Кейд Каннингем, набравший 22 очка и сделавший шесть подборов и шесть передач.

Следующий матч «Никс» проведёт на выезде с «Хьюстон Рокетс» 5 ноября. «Детройт» начнёт выездную серию и встретится с «Шарлотт Хорнетс» 7 ноября.

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