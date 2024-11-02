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«Бостон» одержал пятую победу в новом сезоне НБА, у Джейсона Тейтума — дабл-дабл

«Бостон» одержал пятую победу в новом сезоне НБА, у Джейсона Тейтума — дабл-дабл
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В Шарлотт (США) на стадионе «Спектрум-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Шарлотт Хорнетс» и «Бостон Селтикс». «Селтикс» обыграли соперника со счётом 124:109.

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
109 : 124
Бостон Селтикс
Бостон
Шарлотт Хорнетс: Болл - 31, Манн - 23, Бриджес - 14, Салон - 9, Карри - 8, Мартин - 7, Диабате - 7, Уильямс - 6, Грин - 3, Ричардс - 1, Смит, Мицич, Симпсон, Роден, Гибсон
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Браун - 25, Уайт - 17, Холидэй - 14, Кета - 12, Притчард - 7, Уолш - 6, Хозер - 6, Корнет - 5, Дэвисон, Тиллман, Спрингер, Шейерман

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл: 34 очка, 11 подборов и три передачи. Лёгкий форвард Джейлен Браун записал на свой счёт 25 очков, пять передач и шесть подборов.

В составе «Шарлотт» самым результативным игроком стал Ламело Болл, в активе которого 31 очко, два подбора и четыре передачи.

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Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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