«Бостон» одержал пятую победу в новом сезоне НБА, у Джейсона Тейтума — дабл-дабл

В Шарлотт (США) на стадионе «Спектрум-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Шарлотт Хорнетс» и «Бостон Селтикс». «Селтикс» обыграли соперника со счётом 124:109.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл: 34 очка, 11 подборов и три передачи. Лёгкий форвард Джейлен Браун записал на свой счёт 25 очков, пять передач и шесть подборов.

В составе «Шарлотт» самым результативным игроком стал Ламело Болл, в активе которого 31 очко, два подбора и четыре передачи.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.