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Экс-игрок «Бостона» грубо нарушил правила на Джейсоне Тейтуме и получил удаление

Экс-игрок «Бостона» грубо нарушил правила на Джейсоне Тейтуме и получил удаление
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Сегодня, 2 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Бостон Селтикс». Игра завершилась со счётом 124:109 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
109 : 124
Бостон Селтикс
Бостон
Шарлотт Хорнетс: Болл - 31, Манн - 23, Бриджес - 14, Салон - 9, Карри - 8, Мартин - 7, Диабате - 7, Уильямс - 6, Грин - 3, Ричардс - 1, Смит, Мицич, Симпсон, Роден, Гибсон
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Браун - 25, Уайт - 17, Холидэй - 14, Кета - 12, Притчард - 7, Уолш - 6, Хозер - 6, Корнет - 5, Дэвисон, Тиллман, Спрингер, Шейерман

Тяжёлый форвард «Шарлотт» Грант Уильямс в концовке заключительной четверти после неудачной атаки своей команды сбил с ног лёгкого форварда и лидера «Бостона» Джейсона Тейтума. Как итог, Уильямс заработал неспортивный фол второй степени и досрочно завершил встречу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что Уильямс начинал свою профессиональную карьеру в «Бостоне». В стане «Селтикс» Грант провёл четыре полноценных сезона, однако перед сезоном-2023/2024 форвард принял решение перейти в «Даллас Маверикс».

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