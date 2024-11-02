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Экс-игрок «Бостона» грубо нарушил правила на Джейсоне Тейтуме и получил удаление

Сегодня, 2 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Шарлотт Хорнетс» принимал «Бостон Селтикс». Игра завершилась со счётом 124:109 в пользу гостевой команды.

Тяжёлый форвард «Шарлотт» Грант Уильямс в концовке заключительной четверти после неудачной атаки своей команды сбил с ног лёгкого форварда и лидера «Бостона» Джейсона Тейтума. Как итог, Уильямс заработал неспортивный фол второй степени и досрочно завершил встречу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что Уильямс начинал свою профессиональную карьеру в «Бостоне». В стане «Селтикс» Грант провёл четыре полноценных сезона, однако перед сезоном-2023/2024 форвард принял решение перейти в «Даллас Маверикс».