«Кливленд» впервые за 48 лет начал сезон НБА с результатом 6-0 не в эпоху Леброна Джеймса

Сегодня, 2 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Орландо Мэджик». Игра завершилась со счётом 120:109 в пользу домашней команды.

Примечательно, что «Кливленд» впервые с сезона-1976/1977 стартовал в регулярном чемпионате НБА с шести побед подряд, несмотря на отсутствие в команде Леброна Джеймса, который сейчас является лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс».

Отметим, что Джеймс выступал за «Кавальерс» на протяжении 11 сезонов, проведя в общей сложности 849 матчей. В 2016 году Леброн помог «Кливленду» выиграть чемпионский титул у «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-3.