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«Кливленд» впервые за 48 лет начал сезон НБА с результатом 6-0 не в эпоху Леброна Джеймса

«Кливленд» впервые за 48 лет начал сезон НБА с результатом 6-0 не в эпоху Леброна Джеймса
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Сегодня, 2 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Орландо Мэджик». Игра завершилась со счётом 120:109 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
120 : 109
Орландо Мэджик
Орландо
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 25, Митчелл - 22, Мобли - 14, ЛеВерт - 13, Джером - 9, Окоро - 9, Ньянг - 7, Меррилл - 6, Уэйд - 5, Томпсон - 4, Travers - 4, Аллен - 2
Орландо Мэджик: Саггс - 28, Вагнер - 17, Да Силва - 17, Вагнер - 14, Ховард - 9, Блэк - 7, Колдуэлл-Поуп - 7, Айзек - 5, Джозеф - 3, Энтони - 2, Хьюстан, Харрис, Картер, Битадзе

Примечательно, что «Кливленд» впервые с сезона-1976/1977 стартовал в регулярном чемпионате НБА с шести побед подряд, несмотря на отсутствие в команде Леброна Джеймса, который сейчас является лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс».

Отметим, что Джеймс выступал за «Кавальерс» на протяжении 11 сезонов, проведя в общей сложности 849 матчей. В 2016 году Леброн помог «Кливленду» выиграть чемпионский титул у «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-3.

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