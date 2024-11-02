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Торонто Рэпторс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 2 ноября 2024, счет 125:131, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Лейкерс» обыграли «Торонто» в матче с четырьмя дабл-даблами, один из них у Леброна
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В ночь с 1 на 2 ноября мск на паркете «Скотиабанк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Торонто Рэпторс» уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 125:131.

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
125 : 131
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Торонто Рэпторс: Барретт - 33, Дик - 31, Пёлтль - 19, Митчелл - 10, Буше - 9, Агбаджи - 8, Могбо - 6, Уолтер - 5, Шид - 4, Картон, Темпл, Фернанду, Баттл
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 38, Джеймс - 27, Ривз - 20, Расселл - 19, Хатимура - 9, Кристи - 7, Кнехт - 5, Хэйс - 4, Винсент - 2, Реддиш, Джеймс, Вуд

Самым результативным игроком матча стал Энтони Дэвис («Лейкерс»), оформивший дабл-дабл — 38 очков и 12 подборов. Также дабл-даблы на счету ещё трёх баскетболистов — Леброна Джеймса из «Лейкерс» (27 очков и 10 результативных передач), а также игроков «Торонто» Ар Джея Барретта (33 очка и 12 результативных передач) и Якоба Пёлтля (19 очков и 12 подборов).

«Лейкерс» выиграли после двух поражений подряд и с четырьмя победами в шести матчах занимают четвёртое место в Западной конференции. «Рэпторс» проиграли четвёртый матч кряду и с одной победой в шести играх находятся на 14-й строчке таблицы Востока.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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Видео
Леброн Джеймс отдал роскошную результативную передачу из-за спины Энтони Дэвису

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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