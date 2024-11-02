«Лейкерс» обыграли «Торонто» в матче с четырьмя дабл-даблами, один из них у Леброна

В ночь с 1 на 2 ноября мск на паркете «Скотиабанк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Торонто Рэпторс» уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 125:131.

Самым результативным игроком матча стал Энтони Дэвис («Лейкерс»), оформивший дабл-дабл — 38 очков и 12 подборов. Также дабл-даблы на счету ещё трёх баскетболистов — Леброна Джеймса из «Лейкерс» (27 очков и 10 результативных передач), а также игроков «Торонто» Ар Джея Барретта (33 очка и 12 результативных передач) и Якоба Пёлтля (19 очков и 12 подборов).

«Лейкерс» выиграли после двух поражений подряд и с четырьмя победами в шести матчах занимают четвёртое место в Западной конференции. «Рэпторс» проиграли четвёртый матч кряду и с одной победой в шести играх находятся на 14-й строчке таблицы Востока.

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