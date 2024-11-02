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Видео: болельщики «Торонто» скандируют имя Бронни Джеймса во время матча с «Лейкерс»

Сегодня, 2 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 131:125 в пользу гостевой команды.

На последних минутах, когда атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз исполнял штрафные броски, болельщики «Торонто» принялись активно скандировать имя атакующего защитника и новичка «озёрников» Бронни Джеймса.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что сам Бронни вышел на площадку лишь за семь секунд до конца основного времени. Его отец, Леброн Джеймс, в свою очередь, отметился 27 очками, 10 результативными передачами и шестью подборами за 36 минут на площадке.