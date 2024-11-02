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Видео: болельщики «Торонто» скандируют имя Бронни Джеймса во время матча с «Лейкерс»

Видео: болельщики «Торонто» скандируют имя Бронни Джеймса во время матча с «Лейкерс»
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Сегодня, 2 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 131:125 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
125 : 131
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Торонто Рэпторс: Барретт - 33, Дик - 31, Пёлтль - 19, Митчелл - 10, Буше - 9, Агбаджи - 8, Могбо - 6, Уолтер - 5, Шид - 4, Картон, Темпл, Фернанду, Баттл
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 38, Джеймс - 27, Ривз - 20, Расселл - 19, Хатимура - 9, Кристи - 7, Кнехт - 5, Хэйс - 4, Винсент - 2, Реддиш, Джеймс, Вуд

На последних минутах, когда атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз исполнял штрафные броски, болельщики «Торонто» принялись активно скандировать имя атакующего защитника и новичка «озёрников» Бронни Джеймса.

Видео доступно в телеграм-канале «Данк на завтрак». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что сам Бронни вышел на площадку лишь за семь секунд до конца основного времени. Его отец, Леброн Джеймс, в свою очередь, отметился 27 очками, 10 результативными передачами и шестью подборами за 36 минут на площадке.

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