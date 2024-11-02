«Я думал, они друзья». Браун высказался о поведении экс-игрока «Бостона» в адрес Тейтума

Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался о грубом нарушении правил со стороны тяжёлого форварда «Шарлотт Хорнетс» Гранта Уильямса против лёгкого форварда Джейсона Тейтума во время матча, который завершился в пользу «Бостона» со счётом 124:109.

«Да, поступки говорят громче слов, так что пусть будет как будет. Мы выиграли и движемся дальше, но, знаете, в спорте нет места для такого поведения. Я думал, что Джей Ти и Грант друзья, но, похоже, это не так», — сказал Браун во время пресс-конференции.

Напомним, Уильямс начинал свою профессиональную карьеру в «Бостоне». В стане «Селтикс» Грант провёл четыре полноценных сезона, однако перед сезоном-2023/2024 форвард принял решение перейти в «Даллас Маверикс».