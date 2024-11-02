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«Я думал, они друзья». Браун высказался о поведении экс-игрока «Бостона» в адрес Тейтума

«Я думал, они друзья». Браун высказался о поведении экс-игрока «Бостона» в адрес Тейтума
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун высказался о грубом нарушении правил со стороны тяжёлого форварда «Шарлотт Хорнетс» Гранта Уильямса против лёгкого форварда Джейсона Тейтума во время матча, который завершился в пользу «Бостона» со счётом 124:109.

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
109 : 124
Бостон Селтикс
Бостон
Шарлотт Хорнетс: Болл - 31, Манн - 23, Бриджес - 14, Салон - 9, Карри - 8, Мартин - 7, Диабате - 7, Уильямс - 6, Грин - 3, Ричардс - 1, Смит, Мицич, Симпсон, Роден, Гибсон
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Браун - 25, Уайт - 17, Холидэй - 14, Кета - 12, Притчард - 7, Уолш - 6, Хозер - 6, Корнет - 5, Дэвисон, Тиллман, Спрингер, Шейерман

«Да, поступки говорят громче слов, так что пусть будет как будет. Мы выиграли и движемся дальше, но, знаете, в спорте нет места для такого поведения. Я думал, что Джей Ти и Грант друзья, но, похоже, это не так», — сказал Браун во время пресс-конференции.

Напомним, Уильямс начинал свою профессиональную карьеру в «Бостоне». В стане «Селтикс» Грант провёл четыре полноценных сезона, однако перед сезоном-2023/2024 форвард принял решение перейти в «Даллас Маверикс».

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Экс-игрок «Бостона» грубо нарушил правила на Джейсоне Тейтуме и получил удаление
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