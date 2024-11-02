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Леброн Джеймс стал автором уникального достижения в истории НБА для возрастных игроков

Леброн Джеймс стал автором уникального достижения в истории НБА для возрастных игроков
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором его команда одержала победу со счётом 131:125.

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
125 : 131
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Торонто Рэпторс: Барретт - 33, Дик - 31, Пёлтль - 19, Митчелл - 10, Буше - 9, Агбаджи - 8, Могбо - 6, Уолтер - 5, Шид - 4, Картон, Темпл, Фернанду, Баттл
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 38, Джеймс - 27, Ривз - 20, Расселл - 19, Хатимура - 9, Кристи - 7, Кнехт - 5, Хэйс - 4, Винсент - 2, Реддиш, Джеймс, Вуд

Джеймс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 27 очков (9 из 17 с игры, где 5 из 8 — трёхочковые), 10 результативных передач, шесть подборов и один перехват. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+11».

Как отмечает статистический аккаунт StatMamba в социальной сети, Джеймс стал самым возрастным баскетболистом в истории НБА, кому в рамках одной встречи удалось набрать как минимум 25 очков и 10 передач без потерь. На данный момент Леброну 39 лет 308 дней.

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