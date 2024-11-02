Леброн Джеймс стал автором уникального достижения в истории НБА для возрастных игроков

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором его команда одержала победу со счётом 131:125.

Джеймс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 27 очков (9 из 17 с игры, где 5 из 8 — трёхочковые), 10 результативных передач, шесть подборов и один перехват. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+11».

Как отмечает статистический аккаунт StatMamba в социальной сети, Джеймс стал самым возрастным баскетболистом в истории НБА, кому в рамках одной встречи удалось набрать как минимум 25 очков и 10 передач без потерь. На данный момент Леброну 39 лет 308 дней.