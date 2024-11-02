Дабл-дабл Николы Йокича не помог «Денверу» уйти от поражения в матче с «Миннесотой»

В ночь с 1 на 2 ноября мск на арене «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета «Миннесота Тимбервулвз» победили «Денвер Наггетс» со счётом 119:116.

В составе гостей одного подбора до оформления трипл-дабла не хватило сербскому центровому «Наггетс» Николе Йокичу, на счету которого 26 набранных очков, девять подборов и 13 результативных передач. Его одноклубник тяжёлый форвард Аарон Гордон также собрал дабл-дабл, набрав 31 очко при 11 подборах.

«Миннесота» с тремя победами в пяти матчах занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Денвер» при двух победах на том же отрезке находится в ней на 13-м месте.