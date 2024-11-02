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Миннесота Тимбервулвз — Денвер Наггетс, результат матча 2 ноября 2024, счет 119:116, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

Дабл-дабл Николы Йокича не помог «Денверу» уйти от поражения в матче с «Миннесотой»
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В ночь с 1 на 2 ноября мск на арене «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета «Миннесота Тимбервулвз» победили «Денвер Наггетс» со счётом 119:116.

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
119 : 116
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Рэндл - 23, Гобер - 17, Рид - 16, Макдэниелс - 10, Конли - 9, Александер-Уолкер - 8, Дивинченцо - 7, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Дозьер, Гарза
Денвер Наггетс: Гордон - 31, Портер - 26, Йокич - 26, Браун - 14, Маррей - 6, Уэстбрук - 5, Строутер - 4, Тайсон - 2, Уотсон - 2, Джордан, Шарич, Ннаджи, Александер

В составе гостей одного подбора до оформления трипл-дабла не хватило сербскому центровому «Наггетс» Николе Йокичу, на счету которого 26 набранных очков, девять подборов и 13 результативных передач. Его одноклубник тяжёлый форвард Аарон Гордон также собрал дабл-дабл, набрав 31 очко при 11 подборах.

«Миннесота» с тремя победами в пяти матчах занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Денвер» при двух победах на том же отрезке находится в ней на 13-м месте.

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