Руди Гобер грубо оттолкнул соперника после яркого эпизода, в котором стал антигероем

Сегодня, 2 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Денвер Наггетс». Игра завершилась со счётом 119:116 в пользу домашней команды.

В середине заключительной четверти атакующий защитник «Денвера» Кристиан Браун совершил проход в трёхсекундную зону соперника и мощно поставил сверху с сопротивлением центрового «Миннесоты» Руди Гобера.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После чего Браун начал эмоционально праздновать ярких эпизод. Как итог, Гоберу не понравилось поведение соперника и решил грубо оттолкнуть Кристиана.