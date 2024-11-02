Видео: победные очки Эдвардса в матче с «Денвером» и промах Йокича на равный счёт

Сегодня, 2 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Денвер Наггетс». Игра закончилась со счётом 119:116 в пользу домашней команды.

Атакующий защитник и лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс при счёте 115:116 в пользу соперника набрал два очка и вывел свою команду вперёд за 25 секунд до конца основного времени.

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После чего центровой хозяев Руди Гобер исполнил два штрафных броска, доведя дело до финального счёта — 119:116. Примечательно, что центровой «Денвера» Никола Йокич был не в состоянии совершить удачный трёхочковый бросок на равный счёт.