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Видео: победные очки Эдвардса в матче с «Денвером» и промах Йокича на равный счёт

Видео: победные очки Эдвардса в матче с «Денвером» и промах Йокича на равный счёт
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Сегодня, 2 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Денвер Наггетс». Игра закончилась со счётом 119:116 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
119 : 116
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Рэндл - 23, Гобер - 17, Рид - 16, Макдэниелс - 10, Конли - 9, Александер-Уолкер - 8, Дивинченцо - 7, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Дозьер, Гарза
Денвер Наггетс: Гордон - 31, Портер - 26, Йокич - 26, Браун - 14, Маррей - 6, Уэстбрук - 5, Строутер - 4, Тайсон - 2, Уотсон - 2, Джордан, Шарич, Ннаджи, Александер

Атакующий защитник и лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс при счёте 115:116 в пользу соперника набрал два очка и вывел свою команду вперёд за 25 секунд до конца основного времени.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После чего центровой хозяев Руди Гобер исполнил два штрафных броска, доведя дело до финального счёта — 119:116. Примечательно, что центровой «Денвера» Никола Йокич был не в состоянии совершить удачный трёхочковый бросок на равный счёт.

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