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Данкер Шалыгин рассказал, благодаря чему остаётся в топе в 38 лет

Данкер Шалыгин рассказал, благодаря чему остаётся в топе в 38 лет
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Один из лучших данкеров России Александр Шалыгин ответил на вопрос, за счёт чего ему удаётся оставаться в топе даже в 38 лет.

«Я бы выделил две составляющие. Первая — это знание технологий тренировок, а вторая — мотивация и самодисциплина. С мотивацией, наверное, сложнее всего, потому что она в дефиците у людей в возрасте, когда карьера уже подходит к концу. Они всем всё доказали, больше углубляются в семью.

Я же на определённом этапе жизни прочитал определённые книги про великих спортсменов и немного изменил свою реакцию на какие-то вещи. То есть те люди и те вещи, которые других людей не задевают, я, наоборот, разжигаю, приумножая свою мотивацию. И когда кто-то меня чем-то условно задевает, я начинаю работать над этой темой и раскручиваю этот мотивационный маховик.

А владея технологией лучше, чем у конкурентов, могу спокойно набирать форму. И потом на соревнованиях без лишних слов показывать и доказывать, как должно быть», — сказал Шалыгин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с данкером Александром Шалыгиным на «Чемпионате».
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