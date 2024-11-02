Чемпион Европы Шалыгин ответил на вопрос, как часто добавляет новые данки в свой арсенал

Двукратный чемпион Европы и бронзовый призёр чемпионата мира по слэм-данку Александр Шалыгин рассказал, как в его арсенале появляются новые разновидности данков.

«Глобально мечта любого данкера — постоянно добавлять новое. Например, Джордан Килганон вообще всю карьеру построил на том, чтобы быть новатором. То есть он не столько ставил на контесты, сколько хотел быть новатором. Для меня это было некой вишенкой на торте, потому что я мечтал забить в контесте хороший уверенный скорпион-данк через троих, как это делает Джордан Килганон. И как раз этот данк был для меня новым.

Второй данк, который мне очень хотелось сделать, я называю «шаттл». Человек встаёт на стул, и ещё два человека находятся перед ним. Так они имитируют шаттл, то есть очень большое препятствие, через которое нужно перепрыгнуть лицом и забить реверс-данк. Для меня ещё год назад это казалось невыполнимой задачей, очень сложным данком, но в итоге его получилось забить. Причём я уверен, что через некоторое время смогу ещё чище его забивать. Для меня это стало, конечно, огромным достижением. Наверное, здесь я больше сам себе доказал, чем другим, что невозможное возможно.

Откуда берутся новые идеи? В обсуждении с другими ребятами, в аналитике конкурентов по всему миру. То есть идеи появляются постоянно. Сейчас у меня есть несколько секретных новых данков, которые я хочу сделать. Но сначала их надо забить, показать, и тогда будет о чём говорить», — сказал Шалыгин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с данкером Александром Шалыгиным на «Чемпионате».

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