Никола Йокич установил уникальный рекорд в истории НБА
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич установил уникальное достижение в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которое ранее не покорялось никому.
По информации статистического портала StatMamba, сербский баскетболист за пять игр в регулярном чемпионате набрал 152 очка, 58 подборов и 50 передач, тем самым он стал первым в истории игроком, которому удавалось достичь 150 очков, 50 подборов и 50 передач в стартовых пяти матчах сезона.
«Денвер» в последней встрече регулярного чемпионата уступил «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 116:119. 29-летний Йокич записал в свой актив 26 очков, девять подборов и 13 передач.
НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
119 : 116
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Рэндл - 23, Гобер - 17, Рид - 16, Макдэниелс - 10, Конли - 9, Александер-Уолкер - 8, Дивинченцо - 7, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Дозьер, Гарза
Денвер Наггетс: Гордон - 31, Портер - 26, Йокич - 26, Браун - 14, Маррей - 6, Уэстбрук - 5, Строутер - 4, Тайсон - 2, Уотсон - 2, Джордан, Шарич, Ннаджи, Александер
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