Никола Йокич установил уникальный рекорд в истории НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич установил уникальное достижение в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которое ранее не покорялось никому.

По информации статистического портала StatMamba, сербский баскетболист за пять игр в регулярном чемпионате набрал 152 очка, 58 подборов и 50 передач, тем самым он стал первым в истории игроком, которому удавалось достичь 150 очков, 50 подборов и 50 передач в стартовых пяти матчах сезона.

«Денвер» в последней встрече регулярного чемпионата уступил «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 116:119. 29-летний Йокич записал в свой актив 26 очков, девять подборов и 13 передач.