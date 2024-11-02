Бронзовый призёр чемпионата мира Шалыгин назвал лучших данкеров среди игроков НБА

Двукратный чемпион Европы и бронзовый призёр чемпионата мира по слэм-данку Александр Шалыгин ответил на вопрос, кто лучше всего ставит данки среди профессиональных баскетболистов НБА.

«Невероятное сочетание быстроты отталкивания, очень мощных возможностей в плечевом поясе и баланса тела у Энтони Эдвардса. Если брать легковесных — это Джа Морант.

У него на невероятном уровне активированы сухожильные фасции, и он очень сильно интерпретирует это в быстроту. Визуально он похож на обычного человека, но взрывные возможности у него невероятно высокие.

Эти ребята, конечно, могут показывать невероятные вещи в самих данках. То, что они делают это стабильно, является показателем очень серьёзной работы, технологичной и качественной», — сказал Шалыгин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Читайте интервью с данкером Александром Шалыгиным на «Чемпионате».

Видео: Джа Морант исполняет данк от щита перед матчем НБА