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«Мы им не нравимся». Энтони Эдвардс категорично высказался о противостоянии с «Денвером»

«Мы им не нравимся». Энтони Эдвардс категорично высказался о противостоянии с «Денвером»
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Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс прокомментировал ситуацию, что его команда и «Денвер Наггетс» недолюбливают друг друга.

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
119 : 116
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Рэндл - 23, Гобер - 17, Рид - 16, Макдэниелс - 10, Конли - 9, Александер-Уолкер - 8, Дивинченцо - 7, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Дозьер, Гарза
Денвер Наггетс: Гордон - 31, Портер - 26, Йокич - 26, Браун - 14, Маррей - 6, Уэстбрук - 5, Строутер - 4, Тайсон - 2, Уотсон - 2, Джордан, Шарич, Ннаджи, Александер

«Они понимают, что, когда они нас видят, мы им не нравимся, и я почти уверен, что они знают, что они не нравятся нам», — сказал Энтони Эдвардс в раздевалке после игры с «Денвером».

Напомним, «Миннесота» в матче регулярного чемпионата победила «Денвер» со счётом 119:116. Самым результативным игроком во встрече стал форвард «Наггетс» Аарон Гордон, набравший 31 очко, 11 подборов и две передачи. В составе «волков» выделялся Эдвардс — 29 очков, четыре подбора и четыре передачи.

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