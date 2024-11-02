«Мы им не нравимся». Энтони Эдвардс категорично высказался о противостоянии с «Денвером»

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс прокомментировал ситуацию, что его команда и «Денвер Наггетс» недолюбливают друг друга.

«Они понимают, что, когда они нас видят, мы им не нравимся, и я почти уверен, что они знают, что они не нравятся нам», — сказал Энтони Эдвардс в раздевалке после игры с «Денвером».

Напомним, «Миннесота» в матче регулярного чемпионата победила «Денвер» со счётом 119:116. Самым результативным игроком во встрече стал форвард «Наггетс» Аарон Гордон, набравший 31 очко, 11 подборов и две передачи. В составе «волков» выделялся Эдвардс — 29 очков, четыре подбора и четыре передачи.