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Бронни вышел на площадку за семь секунд до конца матча под бурные овации фанатов «Торонто»

Бронни вышел на площадку за семь секунд до конца матча под бурные овации фанатов «Торонто»
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс появился на паркете в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» за семь секунд до конца встречи. Сына Леброна Джеймса встречали под бурные овации фанатов «хищников».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC

«Лейкерс» на выезде обыграли «Торонто» со счётом 131:125. Самым результативным игроком встречи стал Энтони Дэвис, набравший 38 очков, 11 подборов, две передачи и два блок-шота. Леброн Джеймс отметился 27 очками, шестью подборами и 10 передачами.

Отметим, что «озёрники» на данный момент занимают четвёртое место в Западной конференции с четырьмя победами при двух поражениях.

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