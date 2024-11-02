Бронни вышел на площадку за семь секунд до конца матча под бурные овации фанатов «Торонто»

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс появился на паркете в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» за семь секунд до конца встречи. Сына Леброна Джеймса встречали под бурные овации фанатов «хищников».
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC
«Лейкерс» на выезде обыграли «Торонто» со счётом 131:125. Самым результативным игроком встречи стал Энтони Дэвис, набравший 38 очков, 11 подборов, две передачи и два блок-шота. Леброн Джеймс отметился 27 очками, шестью подборами и 10 передачами.
Отметим, что «озёрники» на данный момент занимают четвёртое место в Западной конференции с четырьмя победами при двух поражениях.