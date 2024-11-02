Единая лига: расписание матчей 2 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 2 ноября, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности болельщики смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Расписание на 2 ноября:

19:00. ЦСКА — «Пари Нижний Новгород».

Московский ЦСКА после девяти сыгранных матчей занимает второе место, потерпев одно поражение и одержав победу в восьми матчах. «Пари Нижний Новгород» идёт на пятом месте, уступив в четырёх и нанеся поражения в шести встречах сезона-2023/2024.

Лидером Единой лиги остаётся краснодарский «Локомотив-Кубань», на счету которого одно поражение при девяти победах.

В нынешнем сезоне Единой лиги выступают 12 команд. По регламенту регулярного чемпионата будет проведено четыре круга, где каждый соперник сыграет с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).