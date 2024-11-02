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Тейтум вышел на первое место в истории «Бостона» по одному из показателей, обойдя Пирса

Тейтум вышел на первое место в истории «Бостона» по одному из показателей, обойдя Пирса
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Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум вышел на первое место в истории клуба по одному из показателей, обойдя бывшего игрока команды Пола Пирса.

Тейтум в матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс» набрал 34 очка и 11 подборов, тем самым он обошёл Пирса по количеству игр с более чем 25 очками и 10 подборами в истории клуба. На счету Пола было 74 таких игры.

Отметим, что «Бостон» выиграл у «Шарлотт» со счётом 124:109. «Кельты» в сезоне-2024/2025 проиграли лишь в одном матче из шести.

Действующие чемпионы НБА оказались слабее «Индианы» в овертайме (132:135 ОТ). На данный момент «Бостон» занимает вторую строчку в Восточной конференции, уступая «Кливленду», который ещё ни разу в сезоне не проигрывал.

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
109 : 124
Бостон Селтикс
Бостон
Шарлотт Хорнетс: Болл - 31, Манн - 23, Бриджес - 14, Салон - 9, Карри - 8, Мартин - 7, Диабате - 7, Уильямс - 6, Грин - 3, Ричардс - 1, Смит, Мицич, Симпсон, Роден, Гибсон
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Браун - 25, Уайт - 17, Холидэй - 14, Кета - 12, Притчард - 7, Уолш - 6, Хозер - 6, Корнет - 5, Дэвисон, Тиллман, Спрингер, Шейерман
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