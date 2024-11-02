Тейтум вышел на первое место в истории «Бостона» по одному из показателей, обойдя Пирса

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум вышел на первое место в истории клуба по одному из показателей, обойдя бывшего игрока команды Пола Пирса.

Тейтум в матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс» набрал 34 очка и 11 подборов, тем самым он обошёл Пирса по количеству игр с более чем 25 очками и 10 подборами в истории клуба. На счету Пола было 74 таких игры.

Отметим, что «Бостон» выиграл у «Шарлотт» со счётом 124:109. «Кельты» в сезоне-2024/2025 проиграли лишь в одном матче из шести.

Действующие чемпионы НБА оказались слабее «Индианы» в овертайме (132:135 ОТ). На данный момент «Бостон» занимает вторую строчку в Восточной конференции, уступая «Кливленду», который ещё ни разу в сезоне не проигрывал.