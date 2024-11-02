«Это было невероятно». Гобер — о слэм-данке игрока «Денвера»

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер поделился мнением о слэм-данке защитника «Денвер Наггетс» Кристиана Брауна, который реализовал его через француза.

«Он реализовал слэм-данк через меня… Это было невероятно», — сказал Руди Гобер в эфире программы Sports Center.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После эффектного слэм-данка Браун начал праздновать то, что ему удалось реализовать такой эффектный момент. Это действие не понравилось Гоберу, после чего француз оттолкнул от себя Кристиана. Завязалась потасовка, игроки, тренерские штабы и судьи урегулировали ситуацию.