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«Это было невероятно». Гобер — о слэм-данке игрока «Денвера»

«Это было невероятно». Гобер — о слэм-данке игрока «Денвера»
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Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер поделился мнением о слэм-данке защитника «Денвер Наггетс» Кристиана Брауна, который реализовал его через француза.

«Он реализовал слэм-данк через меня… Это было невероятно», — сказал Руди Гобер в эфире программы Sports Center.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После эффектного слэм-данка Браун начал праздновать то, что ему удалось реализовать такой эффектный момент. Это действие не понравилось Гоберу, после чего француз оттолкнул от себя Кристиана. Завязалась потасовка, игроки, тренерские штабы и судьи урегулировали ситуацию.

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
119 : 116
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Рэндл - 23, Гобер - 17, Рид - 16, Макдэниелс - 10, Конли - 9, Александер-Уолкер - 8, Дивинченцо - 7, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Дозьер, Гарза
Денвер Наггетс: Гордон - 31, Портер - 26, Йокич - 26, Браун - 14, Маррей - 6, Уэстбрук - 5, Строутер - 4, Тайсон - 2, Уотсон - 2, Джордан, Шарич, Ннаджи, Александер
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