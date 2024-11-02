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Атаман: вы, «Селтикс», не чемпионы мира. Победите нас!

Атаман: вы, «Селтикс», не чемпионы мира. Победите нас!
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Главный тренер греческого клуба «Панатинаикос» Эргин Атаман вновь бросил вызов команде «Бостон Селтикс» после того, как пресс-служба американской команды заявила, что они выиграли мировое чемпионство.

«Вы, ребята из «Селтикс», не чемпионы мира. Вы всего лишь чемпионы НБА. Мы, «Панатинаикос» — чемпионы Евролиги. Если вы хотите стать чемпионами мира, приходите и сыграйте с нами. Победите нас! И тогда ладно, вы станете чемпионами мира», — приводит слова Атамана издание Legion Hoops.

Это уже не первый выпад со стороны греческого клуба в попытке организовать матч между чемпионами Евролиги и североамериканской лиги.

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