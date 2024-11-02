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В Каунасе случился смертельный инцидент: мужчину вернули к жизни во время матча Евролиги

В Каунасе случился смертельный инцидент: мужчину вернули к жизни во время матча Евролиги
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1 ноября в Каунасе (Литва) во время баскетбольного матча Евролиги между местным «Жальгирисом» и «Монако» на трибунах «Жальгирис Арены» произошла пугающая ситуация.

По данным издания LRT, зритель потерял сознание в середине игры. Была вызвана бригада медиков, и мужчину реанимировали. Непрямой массаж сердца и другие медицинские процедуры продолжались более 20 минут, и в конечном итоге зрителя удалось вернуть к жизни.

Место было покрыто чёрной тканью, и люди на арене изначально думали, что зритель не выживет. Однако местные медицинские работники сообщили, что сейчас зритель уже находится в стабильном состоянии.

Напомним, «Жальгирис» одержал победу со счётом 63:62 над «Монако» и сейчас занимает первое место в турнирной таблице Евролиги.

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