Инсайдер: «Уорриорз» следят за ситуацией с Джимми Батлером

Руководство команды НБА «Голден Стэйт Уорриорз» вновь активно следит за ситуацией вокруг звезды «Майами Хит» Джимми Батлера в случае желания «Хит» обменять Джимми, сообщил журналист The Athletic Сэм Амик.

«Тем не менее хотя различные руководители считают, что «Уорриорз» более чем когда-либо готовы включить [Жонатана] Кумингу в крупную сделку по обмену, факт остаётся фактом: они ставят очень высокие цели с точки зрения возможных целей.

Одно из имён, которое привлекает «Уорриорз», — это Джимми Батлер, который уже вызывал интерес «Голден Стэйт» в межсезонье. И стоит напомнить, что Джимми не договорился о продлении контракта и следующим летом он станет неограниченно свободным агентом», — приводит слова Амика издание Sports Illustrated.

В сезоне-2024/2025 команда «Майами Хит» провела четыре встречи, одержав победу в двух матчах.