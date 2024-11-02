Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер: «Уорриорз» следят за ситуацией с Джимми Батлером

Инсайдер: «Уорриорз» следят за ситуацией с Джимми Батлером
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство команды НБА «Голден Стэйт Уорриорз» вновь активно следит за ситуацией вокруг звезды «Майами Хит» Джимми Батлера в случае желания «Хит» обменять Джимми, сообщил журналист The Athletic Сэм Амик.

«Тем не менее хотя различные руководители считают, что «Уорриорз» более чем когда-либо готовы включить [Жонатана] Кумингу в крупную сделку по обмену, факт остаётся фактом: они ставят очень высокие цели с точки зрения возможных целей.

Одно из имён, которое привлекает «Уорриорз», — это Джимми Батлер, который уже вызывал интерес «Голден Стэйт» в межсезонье. И стоит напомнить, что Джимми не договорился о продлении контракта и следующим летом он станет неограниченно свободным агентом», — приводит слова Амика издание Sports Illustrated.

В сезоне-2024/2025 команда «Майами Хит» провела четыре встречи, одержав победу в двух матчах.

Сейчас читают:
Рейтинги игр НБА падают с каждым годом. Неужели лигу спасёт только катастрофа?
Рейтинги игр НБА падают с каждым годом. Неужели лигу спасёт только катастрофа?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android