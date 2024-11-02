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«Вы грабили нас годами». Фанаты клуба «Црвена Звезда» обратились к судьям Евролиги

«Вы грабили нас годами». Фанаты клуба «Црвена Звезда» обратились к судьям Евролиги
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Вчера, 1 ноября, в Белграде (Сербия) в рамках матча 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги, где местная «Црвена Звезда» на своей площадке уступила греческому «Панатинаикосу», сербские фанаты разместили на своём фан-секторе баннер, на котором обратились к судьям Евролиги.

Фанаты БК «Црвена Звезда»

Фанаты БК «Црвена Звезда»

Фото: Nikola Krstic/Getty Images

«Судьи Евролиги, вы грабили нас годами», — написали фанаты «Црвены Звезды».

Игра закончилась со счётом (81:77) в пользу гостей из Греции.

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 октября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров.

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