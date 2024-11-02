Кириленко ответил, получит ли Россия очки в рейтинг ФИБА за игры с Ливией и Тунисом

Легендарный российский баскетболист и президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, что сборная России по баскетболу не получит очки в рейтинг Международной федерации баскетбола (ФИБА) за товарищеские матчи с национальными командами Туниса и Ливии.

«За матчи мы очки в рейтинг ФИБА не получим. Мы находимся вне рейтинга», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Напомним, международный товарищеский турнир с участием национальных команд России, Туниса и Ливии состоится с 22 по 24 ноября в Москве.

Ранее Кириленко отреагировал на предложение главного тренера «Бостон Селтикс» Джо Маззуллы о введении драк и игре в большинстве, как в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).