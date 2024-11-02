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Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 3 ноября

В воскресенье, 3 ноября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Шарлотт Хорнетс» — «Бостон Селтикс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 03 ноября 2024, воскресенье. 01:00 МСК Шарлотт Хорнетс Шарлотт Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Шарлотт»:

Ламело Болл

Сет Карри

Джош Грин

Майлз Бриджес

Ник Ричард (решится перед матчем)

«Бостон»:

Джру Холидей

Деррик Уайт

Джейлен Браун

Джейсон Тейтум

Эл Хорфорд (решится перед матчем)

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кристапс Порзингис (нога).

«Торонто Рэпторс» — «Сакраменто Кингз»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 03 ноября 2024, воскресенье. 02:30 МСК Торонто Рэпторс Торонто Не начался Сакраменто Кингз Сакраменто Кто победит в основное время? П1 X П2

«Торонто»:

Дэвион Митчелл

Грейди Дик

Ар Джей Барретт

Джонатан Могбо

Якоб Пёлтль

«Сакраменто»:

ДеАарон Фокс

Кевин Хаертер

Демар Дерозан

Киган Мюррей

Домантас Сабонис

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Скотти Барнс (глаз).

«Филадельфия Сиксерс» — «Мемфис Гриззлиз»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 03 ноября 2024, воскресенье. 02:30 МСК Филадельфия Сиксерс Филадельфия Не начался Мемфис Гриззлиз Мемфис Кто победит в основное время? П1 X П2

«Филадельфия»:

Тайриз Макси

Кайл Лоури

Келли Убре

Калеб Мартин

Андре Драммонд

«Мемфис»:

Джа Морант

Джейлен Уэллс

Санти Альдама

Джарен Джексон

Зак Иди

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Десмонд Бейн (мышца), Маркус Смарт (лодыжка).

«Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 03 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК Хьюстон Рокетс Хьюстон Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

«Хьюстон»:

Фред Ванвлит

Джейлен Грин

Диллон Брукс

Джабари Смит

Алперен Шенгюн

«Голден Стэйт»:

Брэндин Подзиемски

Линди Уотерс

Эндрю Уиггинс

Дрэймонд Грин

Трэйс Джексон-Дэвис

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Стефен Карри (лодыжка).

«Сан-Антонио Спёрс» — «Миннесота Тимбервулвз»

«Сан-Антонио»:

Крис Пол

Джастин Шампани

Харрис Барнс

Джереми Сохан

Виктор Вембаньяма

«Миннесота»:

Майк Конли

Энтони Эдвардс

Джейден Макдэниелс

Джулиус Рэндл

Руди Гобер

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Девин Васселл (нога).

«Милуоки Бакс» — «Кливленд Кавальерс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 03 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК Милуоки Бакс Милуоки Не начался Кливленд Кавальерс Кливленд Кто победит в основное время? П1 X П2

«Милуоки»:

Дэмьен Лиллард

Гэри Трент

Ториан Принс

Яннис Адетокунбо (решится перед матчем)

Брук Лопес

«Кливленд»:

Дариус Гарлэнд

Донован Митчелл

Дин Уэйд

Эван Мобли

Джарретт Аллен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Крис Миддлтон (лодыжка).

«Вашингтон Уизардс» — «Майами Хит»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 03 ноября 2024, воскресенье. 04:30 МСК Вашингтон Уизардс Вашингтон Не начался Майами Хит Майами Кто победит в основное время? П1 X П2

«Вашингтон»:

Джордан Пул

Карлтон Каррингтон

Билаль Кулибали

Кишон Джордж

Алекс Сарр

«Майами»:

Терри Розир

Тайлер Хирроу

Джимми Батлер

Никола Йович

Бэм Адебайо

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кайл Кузма (пах).

«Денвер Наггетс» — «Юта Джаз»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 03 ноября 2024, воскресенье. 05:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Юта Джаз Солт-Лейк-Сити Кто победит в основное время? П1 X П2

«Денвер»:

Расселл Уэстбрук

Кристиан Браун

Майкл Портер

Аарон Гордон

Никола Йокич

«Юта»:

Кейонте Джордж

Коллин Секстон

Коди Уильямс

Кайл Филиповски

Уокер Кесслер

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Финикс Санз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 03 ноября 2024, воскресенье. 05:00 МСК Финикс Санз Финикс Не начался Портленд Трэйл Блэйзерс Портленд Кто победит в основное время? П1 X П2

«Финикс»:

Тайас Джонс

Девин Букер

Брэдли Бил (решится перед матчем)

Кевин Дюрант

Юсуф Нуркич

«Портленд»:

Анферни Саймонс (решится перед матчем)

Тумани Камара

Дени Авдия

Джерами Грант

Деандре Эйтон

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити Тандер»

«Клипперс»:

Джеймс Харден

Норман Пауэлл

Теренс Мэнн

Деррик Джонс

Ивица Зубац

«Оклахома-Сити»:

Шей Гилджес-Александер

Кейсон Уоллес

Лугенц Дорт

Джейлен Уильямс

Чет Холмгрен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кавай Леонард (колено).