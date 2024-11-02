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Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 3 ноября

Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 3 ноября
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В воскресенье, 3 ноября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Шарлотт Хорнетс» — «Бостон Селтикс»

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шарлотт»:

Ламело Болл
Сет Карри
Джош Грин
Майлз Бриджес
Ник Ричард (решится перед матчем)

«Бостон»:

Джру Холидей
Деррик Уайт
Джейлен Браун
Джейсон Тейтум
Эл Хорфорд (решится перед матчем)

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кристапс Порзингис (нога).

«Торонто Рэпторс» — «Сакраменто Кингз»

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Не начался
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Торонто»:

Дэвион Митчелл
Грейди Дик
Ар Джей Барретт
Джонатан Могбо
Якоб Пёлтль

«Сакраменто»:

ДеАарон Фокс
Кевин Хаертер
Демар Дерозан
Киган Мюррей
Домантас Сабонис

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Скотти Барнс (глаз).

«Филадельфия Сиксерс» — «Мемфис Гриззлиз»

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Не начался
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Филадельфия»:

Тайриз Макси
Кайл Лоури
Келли Убре
Калеб Мартин
Андре Драммонд

«Мемфис»:

Джа Морант
Джейлен Уэллс
Санти Альдама
Джарен Джексон
Зак Иди

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Десмонд Бейн (мышца), Маркус Смарт (лодыжка).

«Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хьюстон»:

Фред Ванвлит
Джейлен Грин
Диллон Брукс
Джабари Смит
Алперен Шенгюн

«Голден Стэйт»:

Брэндин Подзиемски
Линди Уотерс
Эндрю Уиггинс
Дрэймонд Грин
Трэйс Джексон-Дэвис

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Стефен Карри (лодыжка).

«Сан-Антонио Спёрс» — «Миннесота Тимбервулвз»

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сан-Антонио»:

Крис Пол
Джастин Шампани
Харрис Барнс
Джереми Сохан
Виктор Вембаньяма

«Миннесота»:

Майк Конли
Энтони Эдвардс
Джейден Макдэниелс
Джулиус Рэндл
Руди Гобер

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Девин Васселл (нога).

«Милуоки Бакс» — «Кливленд Кавальерс»

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Не начался
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Милуоки»:

Дэмьен Лиллард
Гэри Трент
Ториан Принс
Яннис Адетокунбо (решится перед матчем)
Брук Лопес

«Кливленд»:

Дариус Гарлэнд
Донован Митчелл
Дин Уэйд
Эван Мобли
Джарретт Аллен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Крис Миддлтон (лодыжка).

«Вашингтон Уизардс» — «Майами Хит»

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Не начался
Майами Хит
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вашингтон»:

Джордан Пул
Карлтон Каррингтон
Билаль Кулибали
Кишон Джордж
Алекс Сарр

«Майами»:

Терри Розир
Тайлер Хирроу
Джимми Батлер
Никола Йович
Бэм Адебайо

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кайл Кузма (пах).

«Денвер Наггетс» — «Юта Джаз»

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Денвер»:

Расселл Уэстбрук
Кристиан Браун
Майкл Портер
Аарон Гордон
Никола Йокич

«Юта»:

Кейонте Джордж
Коллин Секстон
Коди Уильямс
Кайл Филиповски
Уокер Кесслер

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Финикс Санз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Финикс»:

Тайас Джонс
Девин Букер
Брэдли Бил (решится перед матчем)
Кевин Дюрант
Юсуф Нуркич

«Портленд»:

Анферни Саймонс (решится перед матчем)
Тумани Камара
Дени Авдия
Джерами Грант
Деандре Эйтон

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити Тандер»

НБА — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Клипперс»:

Джеймс Харден
Норман Пауэлл
Теренс Мэнн
Деррик Джонс
Ивица Зубац

«Оклахома-Сити»:

Шей Гилджес-Александер
Кейсон Уоллес
Лугенц Дорт
Джейлен Уильямс
Чет Холмгрен

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кавай Леонард (колено).

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