Регулярный чемпионат НБА — 2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 3 ноября

В воскресенье, 3 ноября, пройдёт игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На этот день запланировано 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.
«Шарлотт Хорнетс» — «Бостон Селтикс»
«Шарлотт»:
Ламело Болл
Сет Карри
Джош Грин
Майлз Бриджес
Ник Ричард (решится перед матчем)
«Бостон»:
Джру Холидей
Деррик Уайт
Джейлен Браун
Джейсон Тейтум
Эл Хорфорд (решится перед матчем)
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кристапс Порзингис (нога).
«Торонто Рэпторс» — «Сакраменто Кингз»
«Торонто»:
Дэвион Митчелл
Грейди Дик
Ар Джей Барретт
Джонатан Могбо
Якоб Пёлтль
«Сакраменто»:
ДеАарон Фокс
Кевин Хаертер
Демар Дерозан
Киган Мюррей
Домантас Сабонис
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Скотти Барнс (глаз).
«Филадельфия Сиксерс» — «Мемфис Гриззлиз»
«Филадельфия»:
Тайриз Макси
Кайл Лоури
Келли Убре
Калеб Мартин
Андре Драммонд
«Мемфис»:
Джа Морант
Джейлен Уэллс
Санти Альдама
Джарен Джексон
Зак Иди
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Десмонд Бейн (мышца), Маркус Смарт (лодыжка).
«Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз»
«Хьюстон»:
Фред Ванвлит
Джейлен Грин
Диллон Брукс
Джабари Смит
Алперен Шенгюн
«Голден Стэйт»:
Брэндин Подзиемски
Линди Уотерс
Эндрю Уиггинс
Дрэймонд Грин
Трэйс Джексон-Дэвис
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Стефен Карри (лодыжка).
«Сан-Антонио Спёрс» — «Миннесота Тимбервулвз»
«Сан-Антонио»:
Крис Пол
Джастин Шампани
Харрис Барнс
Джереми Сохан
Виктор Вембаньяма
«Миннесота»:
Майк Конли
Энтони Эдвардс
Джейден Макдэниелс
Джулиус Рэндл
Руди Гобер
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Девин Васселл (нога).
«Милуоки Бакс» — «Кливленд Кавальерс»
«Милуоки»:
Дэмьен Лиллард
Гэри Трент
Ториан Принс
Яннис Адетокунбо (решится перед матчем)
Брук Лопес
«Кливленд»:
Дариус Гарлэнд
Донован Митчелл
Дин Уэйд
Эван Мобли
Джарретт Аллен
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Крис Миддлтон (лодыжка).
«Вашингтон Уизардс» — «Майами Хит»
«Вашингтон»:
Джордан Пул
Карлтон Каррингтон
Билаль Кулибали
Кишон Джордж
Алекс Сарр
«Майами»:
Терри Розир
Тайлер Хирроу
Джимми Батлер
Никола Йович
Бэм Адебайо
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кайл Кузма (пах).
«Денвер Наггетс» — «Юта Джаз»
«Денвер»:
Расселл Уэстбрук
Кристиан Браун
Майкл Портер
Аарон Гордон
Никола Йокич
«Юта»:
Кейонте Джордж
Коллин Секстон
Коди Уильямс
Кайл Филиповски
Уокер Кесслер
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Финикс Санз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»
«Финикс»:
Тайас Джонс
Девин Букер
Брэдли Бил (решится перед матчем)
Кевин Дюрант
Юсуф Нуркич
«Портленд»:
Анферни Саймонс (решится перед матчем)
Тумани Камара
Дени Авдия
Джерами Грант
Деандре Эйтон
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Оклахома-Сити Тандер»
«Клипперс»:
Джеймс Харден
Норман Пауэлл
Теренс Мэнн
Деррик Джонс
Ивица Зубац
«Оклахома-Сити»:
Шей Гилджес-Александер
Кейсон Уоллес
Лугенц Дорт
Джейлен Уильямс
Чет Холмгрен
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: Кавай Леонард (колено).