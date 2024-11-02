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Букмекеры предлагают ставки на переход Янниса Адетокунбо в другой клуб НБА

Букмекеры предлагают ставки на переход Янниса Адетокунбо в другой клуб НБА
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Американские букмекерские компании выставили котировки на переход греческой звезды клуба «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в другие клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Фавориты букмекеров на переход Адетокунбо:

1. «Майами Хит» +200.
2. «Бруклин Нетс» +200.
3. «Хьюстон Рокетс» +250.
4. «Сан-Антонио Спёрс» +500.
5. «Мемфис Гриззлиз» +550.

Яннис был выбран на драфте 2013 года командой «Милуоки Бакс» под общим 15-м номером. Является участником семи Матчей звёзд и чемпионом НБА в сезоне-2020/2021.

Ранее стало известно, что Адетокунбо может получить право покинуть свой нынешний клуб, если результаты команды будут неудовлетворительными.

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