Букмекеры предлагают ставки на переход Янниса Адетокунбо в другой клуб НБА

Американские букмекерские компании выставили котировки на переход греческой звезды клуба «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в другие клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Фавориты букмекеров на переход Адетокунбо:

1. «Майами Хит» +200.

2. «Бруклин Нетс» +200.

3. «Хьюстон Рокетс» +250.

4. «Сан-Антонио Спёрс» +500.

5. «Мемфис Гриззлиз» +550.

Яннис был выбран на драфте 2013 года командой «Милуоки Бакс» под общим 15-м номером. Является участником семи Матчей звёзд и чемпионом НБА в сезоне-2020/2021.

Ранее стало известно, что Адетокунбо может получить право покинуть свой нынешний клуб, если результаты команды будут неудовлетворительными.