Букмекеры предлагают ставки на переход Янниса Адетокунбо в другой клуб НБА

Американские букмекерские компании выставили котировки на переход греческой звезды клуба «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в другие клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Фавориты букмекеров на переход Адетокунбо:
1. «Майами Хит» +200.
2. «Бруклин Нетс» +200.
3. «Хьюстон Рокетс» +250.
4. «Сан-Антонио Спёрс» +500.
5. «Мемфис Гриззлиз» +550.
Яннис был выбран на драфте 2013 года командой «Милуоки Бакс» под общим 15-м номером. Является участником семи Матчей звёзд и чемпионом НБА в сезоне-2020/2021.
Ранее стало известно, что Адетокунбо может получить право покинуть свой нынешний клуб, если результаты команды будут неудовлетворительными.