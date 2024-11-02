Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Барак Обама не изменил мнения о лучшем баскетболисте, несмотря на новый рекорд Леброна

Барак Обама не изменил мнения о лучшем баскетболисте, несмотря на новый рекорд Леброна
Леброн Джеймс
Аудио-версия:
Комментарии

44-й президент США Барак Обама не изменил своего мнения по поводу лучшего баскетболиста всех времён, несмотря на новый рекорд игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса по количеству набранных очков, а также установленные совместные рекорды с его сыном Бронни Джеймсом, который также играет за «Лейкерс».

«Я думаю, это фантастика. Я имею в виду прежде всего тот факт, что Леброн может так двигаться даже в 40 лет — это более чем впечатляет. Это каприз природы, феномен, который происходит на наших глазах. Он всё ещё играет на таком высоком уровне, и возможность разделить это всё со своим сыном — это замечательно.

Я не встречался с Бронни — возможно, виделся с ним, когда он был совсем молодым, но я не встречался с ним в последнее время. Но он всеми силами пытается заслужить своё место в НБА. Он усердно работает. Он делает правильное дело. Он хороший молодой человек. Так что желаю им всего наилучшего. Но моим лучшим, несмотря на все их рекорды, по-прежнему является легендарный Майкл Джордан», — приводит слова Обамы.

Материалы по теме
Видео
Бронни вышел на площадку за семь секунд до конца матча под бурные овации фанатов «Торонто»

Видео: Леброн Джеймс эмоционально отреагировал на вопрос о своём возрасте.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android