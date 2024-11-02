Барак Обама не изменил мнения о лучшем баскетболисте, несмотря на новый рекорд Леброна

44-й президент США Барак Обама не изменил своего мнения по поводу лучшего баскетболиста всех времён, несмотря на новый рекорд игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса по количеству набранных очков, а также установленные совместные рекорды с его сыном Бронни Джеймсом, который также играет за «Лейкерс».

«Я думаю, это фантастика. Я имею в виду прежде всего тот факт, что Леброн может так двигаться даже в 40 лет — это более чем впечатляет. Это каприз природы, феномен, который происходит на наших глазах. Он всё ещё играет на таком высоком уровне, и возможность разделить это всё со своим сыном — это замечательно.

Я не встречался с Бронни — возможно, виделся с ним, когда он был совсем молодым, но я не встречался с ним в последнее время. Но он всеми силами пытается заслужить своё место в НБА. Он усердно работает. Он делает правильное дело. Он хороший молодой человек. Так что желаю им всего наилучшего. Но моим лучшим, несмотря на все их рекорды, по-прежнему является легендарный Майкл Джордан», — приводит слова Обамы.

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