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Леброн Джеймс появился на матче НБА в необычном образе

Леброн Джеймс появился на матче НБА в необычном образе
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» пришёл в маске персонажа из фильма «Крик».

Фото: Социальные сети Леброна Джеймса

При этом Леброн подписал фото следующим образом: «Прямой эфир из «Лебронто». Так стали называть «Торонто» после того, как Джеймс раз за разом выбивал клуб из Канады в плей-офф НБА во времена игры за «Кливленд Кавальерс».

«Лейкерс» одержали победу над «Торонто» со счётом 131:125. 39-летний Леброн набрал 27 очков, шесть подборов и 10 передач, тем самым оформив дабл-дабл. Для «озёрников» эта победа стала четвёртой в регулярном чемпионате при двух поражениях.

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