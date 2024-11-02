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Известное издание из США объяснило, как Дёмин может повлиять на молодых игроков из Европы

Известное издание из США объяснило, как Дёмин может повлиять на молодых игроков из Европы
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Журналист известного в США спортивного издания Sports Illustrated Кевин Суини поделился мнением, как российский баскетболист Егор Дёмин может повлиять на европейских молодых игроков, которые намерены попасть в НБА.

«Его решение играть в баскетбол в колледже может стать переломным моментом, если его время, проведённое в университете Бригама Янга, повысит его шансы на драфте. Два других потенциальных игрока, которые могут попасть в топ-10 в июне следующего года, — испанский защитник Хьюго Гонсалес и французский разыгрывающий Нолан Траоре — также вызвали значительный интерес в NCAA этой весной и летом, но предпочли остаться в Европе. Но если Демин прибавит в мастерстве за год, проведённый в «Кугарс», то следующую волну европейских перспективных игроков будет гораздо проще привлечь», – приводит слова Суини Sports Illustrarted

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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