Леброн Джеймс и Энтони Дэвис набрали больше очков за четверть, чем весь «Торонто»

Четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс и его звёздный партнёр по «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Давис набрали больше очков за четверть, чем весь «Торонто» в рамках очередного игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в ночь на 2 ноября.

В первой четверти сегодняшнего матча Леброн и Энтони набрали на двоих 25 очков. На счету Джеймса 14 очков, у Дэвиса — девять. Игроки «Рэпторс» смогли набрать лишь 19 очков.

«Лейкерс» одержали победу в матче со счётом 131:125. Дэвис стал лучшим игроком встречи, набрав 38 очков, 11 подборов, две передачи и три перехвата. Джеймс записал на свой счёт 26 очков, шесть подборов и 10 передач, не совершив ни единой потери.