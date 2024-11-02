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Леброн Джеймс и Энтони Дэвис набрали больше очков за четверть, чем весь «Торонто»

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис набрали больше очков за четверть, чем весь «Торонто»
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Четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс и его звёздный партнёр по «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Давис набрали больше очков за четверть, чем весь «Торонто» в рамках очередного игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в ночь на 2 ноября.

В первой четверти сегодняшнего матча Леброн и Энтони набрали на двоих 25 очков. На счету Джеймса 14 очков, у Дэвиса — девять. Игроки «Рэпторс» смогли набрать лишь 19 очков.

«Лейкерс» одержали победу в матче со счётом 131:125. Дэвис стал лучшим игроком встречи, набрав 38 очков, 11 подборов, две передачи и три перехвата. Джеймс записал на свой счёт 26 очков, шесть подборов и 10 передач, не совершив ни единой потери.

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
125 : 131
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Торонто Рэпторс: Барретт - 33, Дик - 31, Пёлтль - 19, Митчелл - 10, Буше - 9, Агбаджи - 8, Могбо - 6, Уолтер - 5, Шид - 4, Картон, Темпл, Фернанду, Баттл
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 38, Джеймс - 27, Ривз - 20, Расселл - 19, Хатимура - 9, Кристи - 7, Кнехт - 5, Хэйс - 4, Винсент - 2, Реддиш, Джеймс, Вуд
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