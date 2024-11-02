«К чёрту их». Энтони Эдвардс категорично ответил на один из вопросов журналистов

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс обратился к тем людям, которые считают, что он слишком часто бросает трёхочковые броски.

«К чёрту их. Ответ прост», – приводит слова Энтони Эдвардса журналист Дэйн Мур в своей социальной сети X (ранее Twitter).

«Миннесота» в последнем матче регулярного чемпионата встречалась с «Денвер Наггетс». «Волки» одержали победу со счётом 119:116. 23-летний Эдвардс набрал 29 очков, четыре подбора и четыре передачи во встрече, став самым результативным игроком в составе своей команды.

На данный момент «Миннесота» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.