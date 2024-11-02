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«Среди нас шпион». Звёзды «Миннесоты» не понимают, как Йокич узнал их тактику

«Среди нас шпион». Звёзды «Миннесоты» не понимают, как Йокич узнал их тактику
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Звёздный игрок «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс в послематчевом интервью прервал своего французского партнёра по команде Руди Гобера.

Эдвардс не понял, как чемпион НБА в составе «Денвер Наггетс» Никола Йокич просчитал тактику, которую в «Тимбервулвз» договорились использовать во время тайм-аута, сообщил журналист Трэвис Синглетон.

Гобер: Йокич знал о том, что мы собираемся разыграть, хотя мы все молчали. Он знал нашу тактику лучше нас!

Эдвардс: какого чёрта он узнал это?! Никто ничего из нас тогда не сказал… Это чёртово мошенничество, братан!

Гобер: мы должны начать расследование. Среди нас есть какой-то игрок, который сливает информацию (пошутил Гобер).

«Миннесота» одержала победу в матче с «Наггетс» со счётом 119:116. На счету Эдвардса 29 очков, четыре подбора, четыре передачи и один блок-шот. У Гобера дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов. Йокич набрал в матче 26 очков, девять подборов и 13 передач.

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
119 : 116
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Рэндл - 23, Гобер - 17, Рид - 16, Макдэниелс - 10, Конли - 9, Александер-Уолкер - 8, Дивинченцо - 7, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Дозьер, Гарза
Денвер Наггетс: Гордон - 31, Портер - 26, Йокич - 26, Браун - 14, Маррей - 6, Уэстбрук - 5, Строутер - 4, Тайсон - 2, Уотсон - 2, Джордан, Шарич, Ннаджи, Александер
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