«Среди нас шпион». Звёзды «Миннесоты» не понимают, как Йокич узнал их тактику

Звёздный игрок «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс в послематчевом интервью прервал своего французского партнёра по команде Руди Гобера.

Эдвардс не понял, как чемпион НБА в составе «Денвер Наггетс» Никола Йокич просчитал тактику, которую в «Тимбервулвз» договорились использовать во время тайм-аута, сообщил журналист Трэвис Синглетон.

Гобер: Йокич знал о том, что мы собираемся разыграть, хотя мы все молчали. Он знал нашу тактику лучше нас!

Эдвардс: какого чёрта он узнал это?! Никто ничего из нас тогда не сказал… Это чёртово мошенничество, братан!

Гобер: мы должны начать расследование. Среди нас есть какой-то игрок, который сливает информацию (пошутил Гобер).

«Миннесота» одержала победу в матче с «Наггетс» со счётом 119:116. На счету Эдвардса 29 очков, четыре подбора, четыре передачи и один блок-шот. У Гобера дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов. Йокич набрал в матче 26 очков, девять подборов и 13 передач.