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«Это неприемлемо!» Энтони Дэвис остался недоволен игрой «Лейкерс», несмотря на победу

«Это неприемлемо!» Энтони Дэвис остался недоволен игрой «Лейкерс», несмотря на победу
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Бигмен «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис остался недоволен игрой своего клуба, несмотря на победу в матче с «Торонто Рэпторс» (131:125).

НБА — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
125 : 131
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Торонто Рэпторс: Барретт - 33, Дик - 31, Пёлтль - 19, Митчелл - 10, Буше - 9, Агбаджи - 8, Могбо - 6, Уолтер - 5, Шид - 4, Картон, Темпл, Фернанду, Баттл
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 38, Джеймс - 27, Ривз - 20, Расселл - 19, Хатимура - 9, Кристи - 7, Кнехт - 5, Хэйс - 4, Винсент - 2, Реддиш, Джеймс, Вуд

«Это неприемлемо! Да, мы победили, и мы принимаем эту победу. В этой лиге трудно добыть победу, особенно на выезде, но мы далеки от того, чего хотим. Имея такое большое преимущество, пропустить 31 очко во второй четверти и 38 в третьей…

Если у нас есть какие-то цели, стремления что-то сделать в этом сезоне, мы не можем допускать такого в защите. Мы сумели одержать победу благодаря таланту, но не смогли сделать то, что хотели в обороне, и они почувствовали себя очень комфортно после перерыва», — приводит слова Дэвиса Fadeaway World.

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