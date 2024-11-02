«Это неприемлемо!» Энтони Дэвис остался недоволен игрой «Лейкерс», несмотря на победу

Бигмен «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис остался недоволен игрой своего клуба, несмотря на победу в матче с «Торонто Рэпторс» (131:125).

«Это неприемлемо! Да, мы победили, и мы принимаем эту победу. В этой лиге трудно добыть победу, особенно на выезде, но мы далеки от того, чего хотим. Имея такое большое преимущество, пропустить 31 очко во второй четверти и 38 в третьей…

Если у нас есть какие-то цели, стремления что-то сделать в этом сезоне, мы не можем допускать такого в защите. Мы сумели одержать победу благодаря таланту, но не смогли сделать то, что хотели в обороне, и они почувствовали себя очень комфортно после перерыва», — приводит слова Дэвиса Fadeaway World.